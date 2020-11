Abuelos en diálisis reciben un pavo a las puertas de su casas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A cerca de 150 abuelitos de la ciudad de Los Ángeles que tienen en común someterse a diálisis hasta cuatro veces a la semana, se les hizo disfrutar este Día de Acción de Gracias de una cena con el tradicional pavo.

La organización no lucrativa Grandma Luisa’s Gift les llevó directamente a sus hogares, un pavo para que no se queden sin degustar el ave que es el alimento protagonista durante la cena anual de agradecimiento.

“El 23 de noviembre entregamos 60 pavos al Centro de Diálisis de Riñón de Baldwin Hills. Tuvimos que llegar muy temprano para asegurar que cada paciente tuviera un pavo”, dijo Esmeralda Blanco, fundadora de Grandma Luisa’s Gift.

Esta joven estudiante de medicina, creó la organización Grandma Luisa’s Gift en marzo, cuando comenzó la pandemia con la finalidad de repartir cada dos semanas, bolsas de comida a las personas en diálisis.

“La mayoría son adultos mayores. Pero todos viven en la extrema pobreza. Muchos sufren de discapacidad. Están en sillas de ruedas o no pueden ver. Viven solos sin tener quien las apoye”, explica.

“El único requisito para apoyarlos es que estén en diálisis y vivan alrededor de Los Ángeles”, precisa Esmeralda.

“Solo nos aseguramos de llamarlos por teléfono antes para tener la certeza de que están en su casa”.

La bolsa de alimentos contiene pan, huevos, aceite, lentejas, frijoles, barras nutricionales y productos de limpieza como champú, jabón, cepillos de diente, gel antibacterial, mascarillas y guantes. “El valor es de entre $15 a $20”.

Junto al pavo, Grandma Luisa’s Gift también le entregó a los abuelos y abuelas en diálisis, una bolsa de comida.

“Les incluimos las barras nutricionales porque al terminar su tratamiento de diálisis que se lleva entre 3 y 4 horas, necesitan comer algo, porque pueden sentirse con mucha hambre, débiles o les baja el azúcar o la presión”.

Esmeralda dice que se inspiró para crear Grandma Luisa’s Gift en su abuela María Luisa Ramírez, quien falleció en 2019, y era una paciente de los tratamientos de diálisis entre tres y cuatro veces a la semana.

“Yo la acompañaba y me di cuenta de que muchos de los pacientes no tenían que comer, ni cobijas ni transporte. Cuando falleció, dije, tengo que hacer algo. Pero fue hasta que estalló la pandemia que me decidí. Se me ocurrió llevarles bolsas de comida a sus casas porque los pacientes en diálisis no pueden cargar pesado. Cuando las reciben se ponen muy contentos”.

Cuenta con el apoyo de alrededor de 10 voluntarios que la ayudan a empacar y a entregar las bolsas de comida; y en esta ocasión, los pavos para la cena de Acción de Gracias.

Esmeralda agradeció a todos quienes hicieron donativos para hacer felices a los abuelos y abuelas en tratamientos de diálisis, con un pavo y suficiente comida para el Día de Gracias.

Si quieres conocer de su trabajo y apoyarlo, visita: Grandma Luisa’s Gift en Facebook.