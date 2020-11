Desalojan en California a invasores de viviendas pertenecientes a el estado

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Luego de días de tensión, la Patrulla de Caminos de California (CHP) informó que desalojó a varias familias que habían ocupado ilegalmente diversas viviendas que son propiedad del estado tras un fallido proyecto de ampliación del Freeway 710 en El Sereno, a pocas millas de Los Ángeles.

El pasado miércoles trascendió en los medios locales que varias personas sin hogar habían tomado ilegalmente unas casas propiedad del estado de California que están inhabitadas y abandonadas argumentado, pero solo un día después de la toma, fueron desalojados. Los ocupantes afirmaban que el desempleo y el alto costo de la vivienda los había empujado a la calle y ahora necesitan un lugar para resguardarse.

Las casas invadidas habrían sido adquiridas por el Departamento de Transporte (CalTrans) para un proyecto de ampliación del Freeway 710 que fue cancelado.

A través de un mensaje público, la organización sin fines de lucro Reclaim and Rebuild Our Community, le envió un mensaje al gobernador Gavin Newsom solicitándole que no desalojara a las personas de estas viviendas por la fuerza.

“Somos familias sin vivienda, incluyendo niños de solo 3 meses de edad y ancianos mayores de 70 años, que se tienen que resguardar pero que han estado viviendo en carros y en campamento”, argumentan en el mensaje a Newsom.

Astonishing photos from @bfeinzimer of what happened last night in El Sereno when "reclaimers" moved into vacant houses owned by the state of CA and were removed by tactical teams. https://t.co/HDVWgpSMWN — Josie Huang (@josie_huang) November 27, 2020

“Le pedimos que llame al director de CalTrans, Tom Omishakin; al director del distrito 7 de CalTrans, John Bulinski; y la CHP para que le ordene no realizar desalojos violentos o arrestos”, se escucha en el mensaje emitido el 25 de noviembre, sin embargo, las autoridades ignoraron el llamado de la organización y la noche del jueves se registraron desalojos a la fuerza.

CW: cop brutality

Tonight in El Sereno, CHP evicted a mom and child reclaiming rightful public land. They dragged a CHILD from her home, pinned and arrested her. This is how @CaltransHQ @CHPsouthern treat families in need of shelter. #HousingIsAhumanRight #abolishthepolice pic.twitter.com/MoSoUiGJi4 — Street Watch LA (@StreetWatchLA) November 26, 2020

Según informaron medios locales, la noche del jueves 26 de diciembre la CHP desalojó a los ocupantes de las viviendas ubicadas en el área de El Sereno.