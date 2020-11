Dos muertos en el día de Acción de Gracias en un trágico accidente en Miami entre una moto y tres autos

Trágico accidente en el día de Acción de Gracias en la ciudad de Miami en el que un motociclista y tres vehículos estuvieron involucrados. Los hechos ocurrieron sobre las 2:45pm de este jueves en la autopista i-95 a la altura de la 119th Street.

Las autoridades cerraron todas las vías de acceso a la zona para facilitar las tareas de rescate. Según la versión de los testigos, la motocicleta iba en un carril “Express” en dirección Norte cuando colisionó contra un Lexus, después contra un Mazda SUV y después una camioneta Chevy.

Los conductores de la Chevy y de la motocicleta Yamaha fueron expulsados de sus vehículos y ambos murieron en el acto, según confirmaron los investigadores.

People are exiting I95 NB through the ramp entrance on 95th because the highway is closed off at 103rd #onlyindade @CBSMiami @nbc6 @wsvn @WPLGLocal10 @UniNoticias @Telemundo pic.twitter.com/NLwCetxOSl

— Alcalde Chinchulina (@Morzillon) November 26, 2020