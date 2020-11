Incredulidad en Perú por el descenso del 23 veces campeón Alianza Lima

Alianza Lima, uno de los equipos más populares e importantes del fútbol peruano, se condenó al descenso este sábado tras perder por 2-0 ante Sport Huancayo en la novena y última jornada de la fase 2 de la Liga 1.

De forma inédita, el “Íntimo de La Victoria”, dirigido por el argentino Daniel Ahmed, perdió la categoría en la primera división, precisamente la que contribuyó a fundar en 1912 y en la que ha sido campeón en 23 ocasiones.

El club se disculpó con su afición por el fracaso, y es que algunos analistas consideran que esta es la relegación más notable del fútbol sudamericano desde que River Plate bajó en Argentina en 2011.

Sport Huancayo, que está en octavos de final en la Copa Sudamericana, abrió el marcador con Marcio Valverde en el primer tiempo y el paraguayo Carlos Neumann anotó el segundo empezando la parte complementaria.

Carlos Ascues perdió la oportunidad de abrir el marcador para Alianza al fallar un penalti y otro remate suyo, de cabeza, también fue atajado por el portero del Huancayo.

Antes del juego, una multitud de aficionados del popular Alianza se dieron cita afuera del estadio para mostrar su apoyo.

𝗕𝗨𝗜𝗟𝗗-𝗨𝗣 | ALI 💙 – ♦️HYO

Hundreds of fans are on the streets to show their support to the team. The team with the most fans in the country by large couldn't be left alone on such a day 💙💪🏿#ArribaAlianza #AlianzaLima #CorazónParaGanar pic.twitter.com/nkbM56IS3B

— Alianza Report (@AlianzaReport) November 28, 2020