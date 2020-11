Presidente de Brasil dice que fuentes le confirmaron sobre un fraude electoral contra Trump.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro afirmó que “fuentes” le confirmaron que hubo fraude en la elección presidencial de Estados Unidos, donde Joe Biden se perfila como vencedor sobre Donald Trump.

“Tengo fuentes” de que “allí hubo fraude” en las elecciones estadounidenses, indicó el mandatario sudamericano.

Hasta el momento ningún mandatario había coincidido con Donald Trump en el tema del fraude e incluso la mayoría ya ha felicitado al virtual presidente electo Joe Biden.

Como te informamos, apenas el jueves pasado, Donald Trump insinuó, por primera vez, que dejará su cargo, pero con una condición: si el colegio electoral vota por el demócrata Joe Biden, aunque mantuvo su teoría de que hubo fraude en el proceso electoral del pasado 3 de noviembre.

