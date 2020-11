FOTO: Patrulla Fronteriza detiene a 6 inmigrante que llegaron en una embarcación a Florida

Seis inmigrantes cubanos alcanzaron este lunes los Cayos de Florida a bordo de una pequeña embarcación y en estos momento permanecen bajo custodia de las autoridades, informó la federal Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) en su cuenta de Twitter.

El grupo de cubanos desembarcó a primeras horas de la mañana cerca de una playa de la ciudad de Marathon, en el condado de Monroe (extremo sureste de Florida), y fueron detenidos por agentes de la policía local y de la Patrulla Fronteriza.

#BreakingNews. Early this morning, #BorderPatrol Agents along with state & federal partners responded to a maritime smuggling event in the Florida Keys that made landfall near Marathon, #Florida. Currently, 6 Cuban nationals are in federal custody. @mcsonews @CBPAMORegDirSE pic.twitter.com/2FYpVbcqC5

— Acting Chief Patrol Agent Thomas G. Martin (@USBPChiefMIP) November 30, 2020