Raúl Jiménez sufrió fractura de cráneo, fue operado con éxito

El duelo de ayer entre el Wolverhampton y el Arsenal, apenas al minuto 5 de juego se vio un terrible choque de cabezas entre Raúl Jiménez y David Luiz, donde el mexicano sufrió una lesión y tuvo que irse del campo en camilla y con oxígeno asistido.

Horas más tarde se reportó que el “Lobo de Tepeji” se encontraba en el hospital, pero bien, despierto y consciente, en espera de nuevos estudios que, más tarde, se le efectuaron y revelaron una fractura de cráneo, por lo que el delantero tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Afortunadamente todo salió bien y el club reportó que la operación fue un éxito, aunque el jugador deberá guardar reposo.

“Raúl se encuentra bien después de la operación de la pasada noche, la cual se le realizó en un hospital de Londres. Desde entonces ha visto a su pareja Daniela y está descansando. Estará bajo observación durante unos días mientras comienza su recuperación”, publicó el Wolverhampton en un comunicado difundido a través de redes sociales.

Raul is comfortable following an operation last night, which he underwent in a London hospital.

He has our love and support as he begins a period of recovery.

We're all with you, @Raul_Jimenez9.

— Wolves (@Wolves) November 30, 2020