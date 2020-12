Texas será vapuleada por una fuerte helada; el frío llega para quedarse un rato

TEXAS – Varios sectores de Texas se preparan para la primera helada del año a partir de la madrugada del martes hasta las 8am del mismo día.

El frío podría quedarse durante el resto de esta semana y se anticipa que otro frente frío provocará que haya más temperaturas muy cerca del punto de congelación.

Las autoridades meteorológicas del área de Houston emitieron un aviso de heladas para la ciudad y el área metropolitana.

Según el Servicio Nacional de Meteorología, las temperaturas mínimas estarán entre los 28 y los 35 grados en el área metropolitana.

A cold first half of the week from Texas through the Deep South to northern Florida. Morning lows at or just below freezing are forecast along the Gulf Coast, with mid-20s possible further inland. Deeper blue shading highlights temperatures up to 20 degrees below normal. pic.twitter.com/9kLjSQ1BHw

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) November 29, 2020