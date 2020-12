Amor a Jiménez: fanáticos de los Wolves juntan dinero para hacerle una manta

Los aficionados del Wolverhampton han demostrado el amor por el delantero mexicano Raúl Jiménez que se recupera de la fractura craneal que sufrió contra el Arsenal y para hacerle sentir ese cariño organizaron una colecta de dinero para mandar hacerle una manta de apoyo.

Los aficionados de los Wolves, con aprobación del mismo equipo, abrieron una cuenta de crowdfunding para juntar dinero y poder mandar a hacer una pancarta en honor a Raúl Jiménez, luego de la lesión que sufrió, y poder colocarla en el Estadio de Molineux.

La meta eran $10,000 dólares y ya juntaron más de $16,000 con pequeñas donaciones que han hecho los aficionados que buscan regresarle una de las tantas alegrías que Raúl Jiménez les ha brindado.

Wolves fans have started a crowdfund to create a @Raul_Jimenez9 banner to be displayed in Molineux's Steve Bull Stand. 💛 #9ForRJ9

A wonderful gesture we are sure will be appreciated.

👉 https://t.co/ZG8yTKE8en pic.twitter.com/7yyYO1K9Ep

— Wolves (@Wolves) December 1, 2020