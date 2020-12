Adamari López podría estar expuesta a serios problemas en Telemundo, según desveló Javier Ceriani

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

“Hay reglas de las televisoras”, dijo Javier Ceriani en Chisme No Like. El conductor de origen argentino expuso un tema que podría meter en problemas a Adamari López, y así también a muchos otros conductores estrellas de Telemundo. El periodista expuso lo que parecen ser las políticas de Telemundo Comcast en relación a los regalos o detalles que tienen permitido recibir las celebridades, y la promoción que con esto generan a través de sus redes sociales, obteniendo así beneficios por servicios que podrían superar los $100 dólares.

“Telemundo Comcast es muy riguroso con respecto a lo que vos recibís de regalo como talento. Hay una clausula específica de Comcast desde hace muchísimos años por lo cual todos los talentos toman cursos de dos a tres horas donde te entrenan… Por esto se fue Rashel de la televisión”, dijo Ceriani.

El conductor centró la exposición de este tema basándose en Adamari López, quien a través de sus redes sociales comparte constantemente servicios recibidos en relación a tratamientos de belleza, entre otros. Sin embargo, hay que destacar que para el cierre de esta nota, desconocemos los acuerdos verbales o contractuales bajo los cuales trabaja Adamari para Telemundo, y la forma en la que ésta colabora con las marcas que promociona en sus redes sociales, servicios que en su mayoría están relacionados con el hogar en temas de decoración de fiestas, espacios y así también belleza.

“No está permitido que un talento que trabaje en cualquier puesto y sobre todo los talentos y departamentos de noticias reciban regalos arriba de cien dólares…“, recalcó Elisa Beristain compañera de Ceriani en la conducción de Chisme No Like.

“Si vos recibís más de “100 dólares en tickets -por conciertos o eventos deportivos- cualquier empleado de Telemundo puede denunciar a Adamari y la tienen que echar automáticamente… Porque los empleados usan cursos que te meten dos ó tres horas diciéndote “está bien que recibas unos globos y pongas un post agradeciendo los globos gratis que recibiste siendo talento, aunque estés en tu casa y aunque sea sábado y domingo, no puedes””, explicó Javier Ceriani en Chisme No Like.

El argentino dijo: “Hay canales a los que no les importan estas políticas, pero a Comcast sí“.

Ceriani también aseveró que hace meses Un Nuevo Día pasó a ser parte de NBC News. “Por eso Rashel -Díaz- se fue, porque dice ‘yo gano más vendiendo shampoo de Monat que estando en Telemundo'”. “Por eso tampoco tenía futuro a largo plazo “La Venenosa” -Carolina Sandoval- en Suelta La Sopa”, agregó el panelista de Chisme No Like.

A partir el minuto 22:43 pueden escuchar las declaraciones de Javier Ceriani.