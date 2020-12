Aparece un tercer monolito metálico misteriosamente en una montaña de California

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Desde hace semanas el descubrimiento y la inmediata desaparición de un extraño monolito de apariencia metálica en el desierto de Utah tiene a millones de personas especulando acerca de quién podría ser el autor de dicha instalación, que también ha aparecido en Rumania y más recientemente en California.

La nueva y tercera aparición de un monolito metálico fue reportada por medio locales el pasado miércoles en la cima de un sendero del montañismo de Pine Mountain en Atascadero dentro del condado de San Luis Obispo en el centro de California.

A mysterious monolith has appeared in California pic.twitter.com/R7KqnBibNd — Reuters (@Reuters) December 3, 2020

🚨 🚨 BREAKING NEWS 🚨 🚨 There is currently a monolith at the top of Pine Mountain in Atascadero!! (Photos by @Atownreporter) pic.twitter.com/0vPhEWYkeY — Connor Allen (@ConnorCAllen) December 2, 2020

Anyone have pics of the Atascadero monolith they want to share for a @SLOTribune story? Send them my way! (Personally this is my fav) pic.twitter.com/faXUJL7Kcz — Kaytlyn Leslie (@kaytyleslie) December 3, 2020

Imágenes en redes sociales muestran a un monolito muy similar al hallado sorpresivamente en Utah el pasado 18 de noviembre y que desapareció también de forma misteriosa días después para luego ser visto en otro lugar muy remoto: Rumania y volver a desaparecer.

La primera vez fue encontrado por pilotos del Departamento de Seguridad Pública de Utah cuando realizaban un sobrevuelo de rutina en una zona remota del desierto del estado.

Monolito encontrado en Utah

The mysterious silver monolith discovered in remote part of Utah desert has now disappeared. More: https://t.co/QPNy96IWrV pic.twitter.com/EPXCh5aMkM — Complex (@Complex) November 30, 2020

Monolito encontrado en Rumania

NEW – A metal monolith identical to the one recently found in #Utah has just appeared on a hillside in Romania. pic.twitter.com/kR6Kkg23xr — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) November 30, 2020

Teorías en internet sugieren la intervención de seres alienígenas por la forma en que aparecen y desaparecen las extrañas estructuras, sin embargo, especialistas aseguran que por su fabricación y apariencia es más probable que sean hechos por humanos.

