Cardi B salió con un vestido transparente y posó para la cámara tanto de frente como de espaldas

Cardi B se ha descrito a sí misma como una mujer tímida. Sin embargo parece que esa timidez brilla por su ausencia cuando se trata de exponer su cuerpo ya sea arriba del escenario como abajo de éste. Ya que en las redes sociales sus fans han podido disfrutar de las vistas íntimas de su cuerpo, ya que en muchas ocasiones ha posado con lencería pequeña, bikinis minúsculos y vestidos transparentes.

“La verdad es que soy muy tímida, tanto que me da demasiada vergüenza pedirle a artistas masculinos que trabajen conmigo, para serte sincera. Por eso todavía no he conseguido muchas de las colaboraciones que me encantaría tener. Me entra el miedo en el cuerpo solo cuando pienso en pedírselo a alguno. Me siento cohibida cuando hablo con mis ídolos de la profesión y me preocupa sonar demasiado petulante”, ha reconocido la rapera con la revista Billboard.

Hace unas horas es tímida mujer apareció en Instagram con dos fotografías en las que llevan un vestido transparente. Modeló la pieza por delante y por detrás, dejando así que sus fans admiraran su curvas, su inmenso tatuaje y el hilito dental con el que acompañó el resto del conjunto.

Cardi B incluso recalcó que: “Cuando tengo que articular ideas sobre mi vida personal, me entra la timidez. A veces, cuando interpreto en directo canciones como ‘Ring’ o ‘Be Careful’, cierro los ojos porque me da vergüenza enseñar mi lado más emotivo”.