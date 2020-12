Nuevo papelón azulgrana: un rebelde Cádiz puso al Barcelona a años luz del líder de La Liga

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El Barcelona continuó con su lamentable paso en La Liga y en esta ocasión cayó por 2-1 ante el Cádiz, que logró su primera victoria en el Ramón de Carranza, lo que deja al cuadro de Ronald Koeman a doce puntos del líder, el Atlético de Madrid.

Álvaro Giménez abrió la cuenta pronto, al minuto 8 y aunque un centro de Jordi Alba desviado a propia meta por Pedro Alcalá al 57 igualó la contienda, una acción de fe del eterno Álvaro Negredo que presionó a Marc Andre Ter-Stefen rindió frutos y significó el triunfo de su equipo.

El Barcelona encadena así su cuarta visita liguera sin ganar. Cayó ante el Getafe y el Atlético de Madrid y empató en Vitoria frente al Alavés.

“Es preocupante, está claro, son muchas derrotas. Queda mucha liga pero cuando más pinchemos y dejemos de sumar de tres en tres más nos alejaremos de los puestos de cabeza, que es nuestro objetivo” dijo claramente -y con razón- Sergio Busquets luego de la dolorosa derrota azulgrana