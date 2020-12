Volverá el hijo pródigo: Cristiano Ronaldo, cada vez más cerca del Manchester United

Hace 12 años exactamente, Cristiano Ronaldo ganaba su primer Balón de Oro y aunque muchos relacionan su figura con los colores del Real Madrid, recordemos que ese primer reconocimiento como el mejor del mundo, lo ganó jugando para el Manchester United, en donde se convirtió en una de las grandes figuras de su historia.

El romance ha permanecido siempre, elogios mutuos entre club y jugador durante más de una década siempre aplanaron el terreno para un posible regreso que hoy, está más cerca que nunca.

Vamos por partes: la Juventus de Turín está necesitado de hacer el hueco salarial que dejaría Cristiano y que asciende a casi $40 millones de dólares anuales, en otras palabras: a la Juve le urge deshacerse del costo que significa Cristiano, más allá de su brillantez futbolística.

Y el primer equipo en levantar la mano buscando repatriar a su ídolo, es el de los Red Devils y según reportes de la prensa inglesa ya se encuentra en contacto con su agente, Jorge Mendes.

