Inmigrantes latinos detenidos dicen que mantendrán huelga de hambre hasta que los liberen. O hasta morir

Inmigrantes latinos en un centro de detención en Bergen, Nueva Jersey, que llevan 22 días en huelga de hambre por las condiciones de su encierro, aseguran que mantendrán la medida hasta que les den la libertad “o nos muramos de hambre”, y han denunciado que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) les amenazó con obligarlos a comer.

“Nosotros no somos criminales para que ICE nos trate de la manera que lo está haciendo. Nos pone el mismo uniforme que a otros presos condenados por muchos crímenes y nosotros no somos esa clase de personas”, señala la carta firmada por ocho inmigrantes latinos en huelga de hambre y publicada en Twitter.

Agregan que aunque no se consideran “mejores o menos que ellos (los sentenciados), creemos que deberían tratarnos de una mejor manera porque no estamos pagando ninguna condena; el único delito que hemos cometido es ser inmigrantes indocumentados con deseos de ayudar a nuestra familia en nuestros países”.

Scenes from the #ShutDownBergen protest today outside the jail in support of the brave people inside resisting ICE detention with a hunger strike.

Solidarity w/ @RW4BL_ and everyone else who organized, and please note, THIS CONTINUES EVERY DAY THIS WEEK AT 1PM!!

