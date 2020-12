Diego Luna quiere que veas Wander Darkly al menos dos veces

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Este viernes llega a los cines Wander Darkly, una de las películas más sorprendentes del año. Una pareja de Los Ángeles en crisis, Adrienne (Sienna Miller) y Mateo (Diego Luna), sufre un accidente de automóvil que les deja en un confuso estado emocional que les lleva a revivir su pasado visto desde el presente, en el que no está claro qué es real y qué es fruto del shock sufrido. ¿Queda algo del amor que les unía?

Este film de la directora y guionista Tara Miele que profundiza sobre la delicada naturaleza de las relaciones parte como candidata a nominaciones en la temporada de premios que ahora comienza. Diego Luna nos habló de “Wander Darkly” desde Londres, donde se encuentra rodando una serie de Star Wars aún sin nombre en la que retomará su papel de Cassian Andor en “Rogue One”.

Pregunta: Wander Darkly es una película diferente, que te mantiene desorientado durante un buen rato. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando leíste el guion?

Diego Luna: Me atrapó la inteligencia con la que está escrita, la complejidad a la que te invita como espectador en términos de narrativa. En la primera lectura me conmovió muchísimo porque es muy fácil identificarse con el viaje de estos personajes. Todos hemos vivido una relación en la que si regresamos y empezamos a revisitar esos momentos, nos damos cuenta de que probablemente no queríamos verlo todo. Me recuerda la poca consciencia que a veces tenemos en cómo está viviendo el otro, el ser que tienes frente a ti. Y me gusta que habla de la complejidad de la paternidad y la maternidad. El cine tiende a romantizar la llegada del primer hijo o hija, y en efecto es el paso más importante que uno puede dar en la vida, pero por ende es complejísimo y viene acompañado de mucha confusión y miedo. La película es honesta en ese sentido, muestra el impacto que ese paso puede tener en una relación y la inteligencia que se requiere para navegarlo junto con alguien.

P.: En muchas escenas, en la misma toma, interpretáis casi al mismo tiempo a vuestro yo pasado y al actual. ¿Fue muy complicado como actor?

D.L.: Sí, era muy confuso. Había que hacer un análisis profundo en todas las escenas porque plantea esos dos niveles de realidad. Pero son dos niveles de realidad que requieren de la misma verdad en términos de actuación, del mismo rigor actoral. En el teatro pasa mucho. Sobre todo en el teatro clásico hay muchos apartes, donde de pronto el personaje se voltea y hace una confesión al público, y después regresa y sigue. Aquí había mucho ese recurso, pero con un tono de realismo total. Había que encontrar la manera de navegar entre esos dos niveles de realidad sin perder la claridad y ayudando al público a tenerla también. Hicimos un trabajo de mesa al principio muy profundo sobre qué significaba cada cosa. Y además cada cosa puede ser interpretada de manera distinta.

P.: Es de esas películas que uno quiere volver a ver desde otro punto de vista.

D.L.: Totalmente, porque de pronto se re-significa todo hacia el final. Que una película se quede contigo y te permita una segunda vista es muy rico, de esos riesgos que el cine ya no toma. Y ahora que las películas se ven en casa, está fácil. Si le dedicas 10 horas a una serie, por qué no dedicarle tres horas a ver una película dos veces. [El film tiene una duración de 97 minutos].

P.: El film muestra también la tradición del Día de Muertos, con una escena de la celebración en el cementerio de Hollywood.

D.L.: La película también habla mucho de la apropiación que hay de una tradición que va cambiando, depende de dónde suceda. Un personaje de la película es California, en particular Los Ángeles, que es donde vive la directora [Tara Miele]. La película está basada en un accidente que le sucedió a ella con su marido en el auto. Todo nace de una reflexión muy personal. El contexto es importante y el contexto es California y Los Ángeles, donde este tipo de relaciones -de un mexicano y una americana- se ven muchísimo.

P.: Siendo un drama, hay momentos muy cómicos…

D.L.: La película tiene mucho humor. Para Tara era muy importante desde un principio transitar de un drama complejo a momentos de mucho humor, que no le quitan profundidad, si no al revés, son un respiro para volver a entrar. Y también la ironía y el sarcasmo que tiene analizar tu pasado. Es imposible no reírse un poco de uno mismo cuando visitas eventos del pasado. Cuando no los estás viviendo a flor de piel hay más espacio para una reflexión más irónica.