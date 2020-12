Los hubieran escuchado: Koeman es el peor entrenador del Barcelona y muchos lo advirtieron desde antes

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La apremiante situación deportiva que vive el Barcelona es algo que hace muchísimos años no había sufrido la afición barcelonista: noveno en La Liga a doce del puntero y segundo del grupo en Champions luego de llegar al último partido con todos los anteriores ganados, algo inaceptable en un club de la exigencia del Barça.

La revolución jamás llegó, solo se deshicieron de jugadores a los que no podían pagarles por más tiempo (Suárez, Rakitic, Vidal), se vendió a Semedo para generar algo de dinero que ya no está y ahora afronta esta pesadilla con jugadores que volvieron de préstamos o lesiones o con contrataciones “baratas” que el club hizo antes de la llegada de Koeman, quien simplemente no ha estado a la altura de su máximo reto como entrenador.

Pero su limitada capacidad como estratega y algunos malos modos del holandés ya habían sido advertidos por varios jugadores que en su momento se quejaron e incluso apelaron legalmente a su gestión en el Valencia, equipo al que -literalmente- hundió.

Un mes después de llegar al equipo naranjero, Koeman decidió prescindir indefinidamente de David Albelda y Santiago Cañizares, símbolos históricos del club; el primero llevó al club a los tribunales, el juez desestimó su demanda y el jugador recurrió. En abril Koeman fue destituido y Albelda retiró el recurso.

“Hoy veo a gente hablar de Koeman. Ojalá algún día entrene al Barcelona así se igualaría algo la Liga”, publicó en un tweet el ex jugador.

Ahora – La profecía gafe de Albelda sobre Koeman y el Barcelona se cumple seis años después https://t.co/Cklo42fHMW pic.twitter.com/XQ9rntyltJ — Puro Futbol (@Purofutbol_Ofi) December 11, 2020

Joaquín y Cañizares también mostraron su disconformidad sobre la gestión de Koeman en su etapa en el Valencia:

“En cinco meses ha destrozado el equipo y tiene la poca vergüenza de no despedirse del vestuario y decir las cosas a la cara. Ha demostrado ser mal entrenador y de buena persona tiene poco” durísimas declaraciones de Joaquín Sánchez para definir la etapa del holandés en el equipo.

Cañizares también le dio con todo: ”El Everton ha gastado mucho dinero en fichar jugadores importantes, pero una vez más Koeman ha sido incapaz de crear un proyecto nuevo. Ojalá algún día aprenda a hacerlo”, decía el arquero, quien fue tajante: “Vino a restaurar a un equipo que estaba un poco roto y lo rompió todavía más”.

#FCB 🔵🔴 🔥 El exportero ha hecho sangre con el mal arranque del FC Barcelona en LaLiga Santander https://t.co/gIdnN3ldE2 — Diario SPORT (@sport) December 7, 2020

Antecedentes existían para al menos poder esperarse una debacle deportiva como la está viviendo el Barcelona quien contrató a una de sus figuras históricas que realmente nunca ha ganado nada como entrenador profesional.