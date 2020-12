Un cerdito que escapó es rescatado de las calles de Filadelfia

Los rescatistas de animales en Filadelfia informaron de que un cerdo suelto fue rescatado después de ser visto huyendo, arrastrando una cuerda en su cuello.

Según informó el equipo de Control y Cuidado de Animales de Filadelfia un residente encontró al cerdo suelto en la parte noreste de la ciudad con la cuerda incrustada en su cuerpo.

La persona pudo quitar la cuerda y ponerse en contacto con los oficiales de protección de animales, quienes detuvieron al cerdo suelto.

“Los cerdos pueden ser excelentes mascotas si investigas mucho y estás preparado para cuidarlos, pero no son legales en la ciudad de Filadelfia”, explicó a ACCT Philly.

El cerdo, apodado Ramen por los oficiales, ahora se dirige a un refugio con licencia.

Update: we have a rescue confirmed for Ramen! Thank you @CBSPhilly and @6abc for sharing his story, Ramen says thank you ❤️ pic.twitter.com/eCkaEXIcm7

— ACCT Philly (@ACCTPhilly) December 10, 2020