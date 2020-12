California, las vacunas COVID-19 están en camino

Un grupo de expertos médicos convocados por estados occidentales han confirmado que la vacuna COVID-19 de Pfizer es segura para uso público y sus envíos están de camino a California, según anunció este domingo la oficina del gobernador Gavin Newsom.

El Grupo de trabajo de revisión de seguridad científica de los estados occidentales, que también incluye a Washington, Oregón y Nevada, es un panel de expertos creado por California para garantizar la seguridad y eficacia de las vacunas COVID-19. El panel confirmó este domingo que la vacuna Pfizer COVID-19 es seguro y eficaz y lo recomendó a los gobernadores de los respectivos estados.

El panel ha revisado las acciones de la Admistración Federal de Drogas relacionadas con las vacunas COVID-19, que la agencia había aprobado dos días antes para su uso de emergencia.

Más de 325,000 dosis de una vacuna COVID-19 están este domingo camino a California, en medio de un aumento del número de de casos y una gran reducción de la unidad de cuidados intensivos.

Las vacunas quedarán almacenadas en congeladores a temperatura extremadamente bajo -unos 94 grados bajo cero– en la Universidad de California Davis y otros lugares en todo el estado.

Our Western States Scientific Safety Review Workgroup has reviewed the federal process & confirms the Pfizer vaccine safe for public use.

With shipments on the way, we are working closely with local public health to distribute to health care workers & nursing home residents.

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) December 13, 2020