Coleccionistas excéntricos: pagaron más de un millón de dólares por una tarjeta de Giannis Antetokounmpo

Un cromo de colección del año de novato de novato de Giannis Antetokounmpo, jugador de los Milwaukee Bucks fue vendido por 1.168.500 dólares.

La venta se realizó la pasada madrugada en una subasta virtual que tenía establecida la firma Goldin Auctions, quien dio a conocer la información.

