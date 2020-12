‘Chapito’ Montes revela que su hijos le han pedido volver a la Selección Mexicana

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Luis Montes fue uno de los jugadores clave en el exitoso torneo del León, que obtuvo el título de la Liga MX el pasado domingo.

El ‘Chapito’ mantuvo un excelente nivel en el Torneo Guard1anes 2020, así que los aficionados han pedido que regrese a la Selección Mexicana, luego de que el pasado mes de septiembre anunció que renunciaba al Tri.

Sin embargo, los fans del futbol mexicano no son los únicos que claman su regreso, sino también los retoños del jugador: “Mis hijos me han dicho: ‘Papá, te queremos ver ahí otra vez’, yo nunca descarto volver a estar ahí. Es una situación que he pensado mucho y no lo descarto”, dijo el Chapito en entrevista con ESPN.

“Yo nunca digo que no. Hay situaciones que a lo mejor uno nunca lo puede manejar. Como yo lo dije en algún momento, desgraciadamente, cuando yo iba no se me daba la oportunidad. Como yo lo dije: yo no podía jugar de titular, ni mucho menos. Solo pedía que se me diera una oportunidad para pelear por un puesto“.

En su momento, Luis Montes dijo que estaba desmotivado después de ser convocado por Gerardo Martino y no tener minutos en los encuentros, pese a tener un buen nivel de juego.

