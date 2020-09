“Chapito” Montes hizo berrinche y renunció a la Selección Mexicana

Deportes

El jugador de León se despidió de la Selección Mexicana sin disputar un solo Mundial

El técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, anunció su convocatoria para el primer microciclo del año de cara al amistoso que tendrán el próximo 30 de septiembre ante Costa Rica en el Estadio Azteca, un listado que tuvo varias sorpresas.

Una de las decisiones que se cuestionó fue la ausencia de Luis “Chapito” Montes, jugador de León que ha mostrado buen nivel en los últimos meses y el “Tata” ya había manifestado su gusto por el jugador y ante la duda, fue el propio futbolista el que aclaró lo que pasó.

El mediocampista de los felinos anunció en redes sociales que decidió retirarse de la Selección Mexicana debido a la poca participación que tenía cuando era convocado.

“Yo tomé la decisión de no ir a la Selección. En la última convocatoria que recibí hablé con él (Gerardo Martino) terminando y le dije que mi intención era no ir más. La verdad es que me vine desilusionado, desmotivado, ya que por ahí se decía que estaba en un buen nivel, que estaba jugando bien en mi club, entonces uno va a la selección con la ilusión de poder hacer las cosas bien, y a veces llamaban a 26, 27 jugadores, se hacía futbol, y yo no entraba en los 22, entonces la verdad me puse a pensar que yo no tenía nada que hacer ahí, que mi lugar tenía que ser ocupado por un joven“, indicó el “Chapito”.

Compartimos un mensaje de nuestro Capitán, Luis "Chapo" Montes. #SerFieraEsUnOrgullo pic.twitter.com/lNbII9Zeqh — Club León (@clubleonfc) September 17, 2020

Asimismo, Montes dejó claro que habló directamente con el “Tata” para que no lo convocara más y le agradeció por tomarlo en cuenta para su equipo.

“Yo sé que nadie te garantiza que vayas a jugar pero por lo menos que se me diera la oportunidad de competir, no entendía qué tenía que hacer o qué tenía que pasar para tener minutos. Es respetable el entrenador, pero me di cuenta que no tenía nada que hacer ahí y le agradecí, le hablé de frente”, comentó el jugador.

Luis Montes se convirtió en uno de los indiscutibles de Miguel Herrera en el Tri para Brasil 2014, sin embargo, se lesionó 12 días antes de que iniciara el torneo en un amistoso ante Ecuador y quedó fuera del Mundial.