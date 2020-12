El año de los modestos: los sorprendentes equipos que lideran las ligas más poderosas del mundo

Este año sido uno de los más extraños de nuestras vidas y el mundo del fútbol también ha sido sacudió por estos elementos: pandemia, crisis, muertes inesperadas y de todo un poco ha ocurrido durante 2020 en el planeta balompié.

Pero hay una buena noticia esta temporada en varias de las ligas más populares y competitivas del mundo y es que por primera vez en muchos años, el liderato de estas están en manos de equipos inesperados y que le han dado un aire mucho más divertido a las normalmente predecibles competencias europeas.

Estos líderes modestos han dejado claro que sin importar el plantel con el que se cuente, se le puede plantar cara a “los de siempre” y ¿por qué no? Dar una sorpresa mayúscula al terminar la campaña 2020-21 todos ellos inspirados por el increíble Leicester City, campeón en la Premier League del 2016.

En Alemania, el Bayern Leerkusen se encuentra un punto por encima del Bayern Múnich, el equipo más poderoso de Europa en el papel, pero que está dejando valiosos puntos en el terreno ya con once juegos disputados.

