“Tengo una paliza para ‘Canelo’ en 168 libras”: Callum Smith confía en ser “demasiado grande” para Saúl Álvarez

El boxeador británico, Callum Smith, buscará hacer su tercera defensa del título mundial “super” de la AMB en la categoría de los supermedianos, pero enfrente tendrá a un digno rival: Saúl Álvarez, a quien confía en derrotar con una estrategia que implica aprovechar su altura y habilidad, ya que asegura que el pelirrojo no es un boxeador de 168 libras, sino de 160.

Callum Smith, quien mide 6 pies 3 pulgadas, es 5 pulgadas más alto que Saúl Álvarez, de 5 pies 8 pulgadas, razón por la cual el británico declaró que no cree que el mexicano tenga la corpulencia necesaria para vencer a rivales más arriba del peso mediano, donde considera que el “Canelo” es mejor que en la categoría de supermediano y semipesado, aunque allí ya le arrebató cinturones a Rocky Fielding y Sergey Kovalev.

“En mi opinión, no, no es un peso supermediano. Sí, ha estado allí antes y peleó contra Kovalev, pero si miras a los campeones todos son muchachos grandes. Es limitado el tamaño que tu habilidad puede compensar. Lo vimos con Lomachenko (contra Teófimo López). Creo que ese será el caso de Canelo en mi contra, seré demasiado grande para él. Pero no soy solo un cuerpo grande, también tengo habilidades y técnica; he demostrado que pertenezco a nivel mundial. Si puedo usar el tamaño y la habilidad, tengo una paliza para Canelo en 168 libras”, aseguró en entrevista para ESPN.

“Tienes que utilizar aquello en lo que eres bueno, y no sirve de nada ser el boxeador más alto si no lo vas a utilizar a tu favor”, dijo Smith. “Estoy seguro de que puede cortar el ring, y tendré que trabajar en eso. Pero creo que he alcanzado este nivel debido a mis habilidades … Puedo vencerlo. Creo que es un mejor peleador de 160 que en 168, y un buen grande le gana a uno pequeño’‘, añadió.

¿Sabías que #CallumSmith es el oponente de mayor altura que enfrenta a #CaneloAlvarez? Descubre más y comienza a palpitar #CANELOxESPN pic.twitter.com/EmGdTlRjM8 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) December 14, 2020

Kovalev, quien es más alto que “Canelo”, pero menos que Smith le dio algunos problemas en su combate al mexicano, por lo que Callum reiteró que intentará aprovechar esa ventaja.

“Hubo partes de la pelea en las que no fue especial y Kovalev fue un poco vago, lo que ayudó a Canelo, y tal vez ese era su plan para llegarle tarde. Kovalev es un muy buen peleador, un peleador duro, pero Canelo hizo lo que hace Canelo y merece respeto por esa victoria. Pero no dominó todos los asaltos contra Kovalev, y hay aspectos positivos para mí, y se nota tienes que respetar su poder. Estilísticamente, soy diferente, y creo que puedo hacer lo que sea necesario para vencer a Álvarez si me desempeño lo mejor que puedo”, sentenció, no sin antes mencionar que llegará bien preparado a la pelea, pese a la premura con la que fue anunciada, ya que nunca dejó de entrenar en el año, pese a la pandemia.