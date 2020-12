AOC y progresistas se niegan rotundamente a apoyar paquete de estímulos si no incluye ayuda económica

Los representantes progresistas han amenazado con bloquear el acuerdo para un paquete de estímulo si no incluye pagos directos a los estadounidenses. La demócrata neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez ha sido especialmente dura con los líderes del Congreso, que están anunciando avances en las negociaciones.

“No votaré un paquete COVID que no incluya pagos de supervivencia y ayudas por desempleo para el pueblo estadounidense”, escribió Ocasio-Cortez en Twitter. “Es una línea roja. También es sentido común”, añadió al compartir un el comunicado con el que el caucus progresista del Congreso se opone formalmente a un plan económico que no contemple enviar dinero a las personas que más lo necesitan.

I will not vote for a COVID package that doesn’t include survival payments and unemployment relief for the American people.

It’s a red line. It’s also common sense.

Sick + tired of Mitch McConnell & the GOP playing games with peoples’ lives for corporate handouts. It ends here. https://t.co/f4J9SN9mCZ

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) December 16, 2020