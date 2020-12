¿Despierta el gigante? el Barcelona derrotó a la Real Sociedad y comenzó a escalar en La Liga

Un gol de Jordi Alba y otro de Frenkie de Jong le dieron el triunfo al Barcelona por 2-1 ante el líder de La Liga, la Real Sociedad, que se había adelantado gracias a Willian José.

Los donostiarras abrieron el marcador en el minuto 27 con un gol de Willian José, que marcó a puerta vacía después de un pase de Portu. Pero los azulgranas respondieron tan solo cuatro minutos más tarde con un golazo de pierna derecha de Jordi Alba que se coló por la escuadra.

🔵🔴 A sensational finish from JORDI ALBA and @FCBarcelona have quickly equalized with @RealSociedadEN #BarcaRealSociedad 📺 – beIN SPORTS 📱💻 – beIN SPORTS CONNECT: https://t.co/LRYa03w6yI pic.twitter.com/K7wAkK3en8

Todavía antes del descanso, en el 43, el Barcelona hizo el segundo tanto mediante Frenkie de Jong, que aprovechó un pase de Jordi Alba desde la izquierda. La confirmación del tanto tuvo que venir desde las alturas tras recibir el visto bueno de polémico Video Assistant Referee.

🖥🔵🔴 VAR awards the goal to DE JONG, and @FCBarcelona have taken the lead over @RealSociedadEN #BarcaRealSociedad

📺- beIN SPORTS

💻📱 – beIN SPORTS CONNECT: https://t.co/LRYa03w6yI pic.twitter.com/rLVpsDidLf

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) December 16, 2020