FDA autoriza la primera prueba casera de COVID-19 que no requiere receta

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) autorizó el martes la primera prueba de coronavirus que las personas podrán comprar en una tienda local sin receta y usarla para obtener resultados inmediatos en el hogar, para saber si son positivos o negativos al COVID-19.

La prueba de COVID-19 costará unos $30 dólares y estará disponible en enero, según la empresa australiana que la fabrica, Ellume.

La FDA había autorizado previamente otras pruebas de coronavirus que permitían a las personas evitar largas filas al recolectar una muestra ellos mismos en casa. Pero esas pruebas requieren que las personas envíen la muestra a un laboratorio y esperen los resultados. Otra prueba autorizada recientemente no tiene que enviarse a un laboratorio, pero requiere una receta para obtenerla.

La nueva prueba es la primera que las personas podrán comprar sin receta en una tienda local y hacerla en casa por su cuenta. Se tarda unos cinco minutos en recolectar la muestra y produce resultados en 15 minutos.

“La autorización de hoy es un hito importante en las pruebas de diagnóstico para COVID-19”, dijo el comisionado de la FDA, Stephen Hahn, en un comunicado anunciando la autorización.

Today, the FDA issued an emergency use authorization (EUA) for the first over-the-counter (OTC) fully at-home diagnostic test for #COVID19. The Ellume COVID-19 Home Test is authorized for people 2 years old and up, including those not showing symptoms. https://t.co/fdd2B7fYPE pic.twitter.com/eAHMKcZ4MV

— U.S. FDA (@US_FDA) December 15, 2020