Vanessa Bryant es demandada por su propia madre; ella responde que es algo “inimaginablemente hiriente”

Ha surgido un nuevo episodio de tensión en torno a la familia Bryant, tras la trágica muerte de Kobe y Gianna, esta vez involucra una disputa legal entre la suegra de “Black Mamba” y Vanessa.

Luego de que la señora Sofía Urbita, madre de Vanessa Bryant, en septiembre pasado la acusara de haberla desalojado de su casa, ahora ataca de nuevo, esta vez con una demanda exigiendo el pago de 20 años de trabajo por no respetar la voluntad del basquetbolista fallecido.

En el documento al que tuvo acceso la revista People, en la corte de Orange County, en California, Sofia asegura que antes de que Kobe Bryant muriera había prometido cuidar de su suegra “por el resto de su vida”, cosa que considera que no ha sucedido, por lo que exige legalmente una compensación económica, así como que le reconozcan los años que trabajó como asistente y niñera de la familia Bryant sin ninguna remuneración.

“Desafortunadamente, las promesas de Kobe Bryant no vieron la luz porque falleció y Vanessa Bryant tomó todos y cada uno de los pasos que pudo para anular y cancelar todas las promesas que Kobe Bryant hizo. Vanessa Bryant no tenía la intención de honrar ninguno de los acuerdos y promesas de los Bryant en ningún momento”, se lee en la demanda.

VANESSA YA RESPONDIÓ

Ante esto, Vanessa Bryant respondió con prontitud enviando un comunicado a la misma revista, en el que negó que su madre fuera la asistente o niñera y donde argumentó que sólo quiere sacar una ganancia económica.

“Mi madre sigue tratando de encontrar formas de obtener una ganancia financiera inesperada de nuestra familia. La he apoyado durante casi 20 años y ella nunca fue mi asistente personal ni la de Kobe ni niñera. Siempre he sido una madre que está en casa y mi esposo y yo cuidábamos a nuestras hijas todo el tiempo”, se lee en el comunicado.

“Ella cuidaba a nuestras niñas de vez en cuando, como lo hacen la mayoría de los abuelos. No se ocupaba de asuntos comerciales o gastos. Ella era una abuela que fue mantenida por mí y su yerno por petición mía. Ahora quiere cobrarme 96 dólares por hora por supuestamente trabajar 12 horas al día durante 18 años para cuidar a sus nietas”, añadió.

Vanessa también recordó el episodio en el que su madre ofreció una entrevista para Univisión, “en la que despreciaba a nuestra familia y hacía acusaciones falsas” y relató que tras eso estuvo dispuesta a apoyarla dándole una mensualidad por el resto de su vida, algo en lo que doña Sofía no estuvo de acuerdo: “Ella, en cambio, se puso en contacto conmigo a través de intermediario y exigió $5 millones (de dólares), una casa y una camioneta Mercedes”, dijo, y añadió que eso explica el comportamiento ambicioso de su madre, quien está actuando sin importarle la afectación a la familia.

“Debido a que no cedí a sus hirientes amenazas y solicitudes monetarias, se ha salido de control y está haciendo afirmaciones falsas y absurdas. Ahora está tratando de obtener más dinero del que mi esposo y yo gastamos para mantenerla. Ella no se da cuenta de cómo nos afecta esto a mis hijas y a mí”, acotó.

