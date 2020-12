Autoridades confiscan más de un millón de píldoras pirata de Viagra en el puerto de Los Ángeles

Un enorme cargamento de productos de imitación valuado en más de $32 millones de dólares fue incautado esta semana en el puerto de Los Ángeles/Long Beach.

El operativo coordinado de Aduanas y Protección Fronteriza, Seguridad Nacional y la Policía de Los Ángeles consistió de interceptar tres envíos de contenedores procedentes de China.

De acuerdo con un comunicado oficial, el cargamento incluyó más de un millón de píldoras falsas de Viagra para la disfunción eréctil, calzado, cinturones, bolsas y audífonos.

No se dieron a conocer detalles de cómo se realizó el operativo o de personas arrestadas, pero las autoridades aduaneras ofrecieron algunas fotos de los productos piratas confiscados.

🚨News Release🚨Counterfeit Viagra Pills, Footwear, Belts, Car Emblems and Headphones Worth Over $32 Million Seized at the LA/Long Beach Seaport. Full story at: https://t.co/JlDpN4lGwk pic.twitter.com/bBRpAfmbUv

— DFO Carlos C. Martel (@DFOLosAngeles) December 17, 2020