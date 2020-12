Coyote se cuela en departamento de bomberos en Florida

Los bomberos de una estación de Florida amanecieron encontrando a un inusual visitante en sus instalaciones. Se trataba de un coyote que deambulaba curioso, inspeccionándolo todo.

Según reprotó Fort Lauderdale Fire Rescue, los bomberos de la estación 29 se despertaron el domingo por la mañana y encontraron un coyote paseando por el edificio.

Firehouse 29 had a startling surprise this morning. As they walked around the truck they found a coyote wandering through the bay. Not sure who was startled more as they ran in opposite directions. This station is located in a dense urban neighborhood about a mile from the beach pic.twitter.com/T5pwtrwwbf

— FLFR PIO (@FLFR411) December 13, 2020