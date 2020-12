Enorme cocodrilo decide tomar el sol en el traspatio de una casa en Florida

Cuando un residente de Punta Gorda, en Florida, vio un reptil enorme en su patio trasero, primero pensó que era un caimán, lo cual es una suposición justa porque los caimanes son los únicos reptiles de 12 pies de largo que generalmente habitan en el condado de Charlotte.

“Pero ese no era un caimán”, dijo Mona Vieregg a The Daily Sun.

Se trataba de un cocodrilo americano que medía entre 10 y 15 pies de largo, según un informe de incidente policial.

Debido al tamaño y ubicación del cocodrilo, la Policía de Punta Gorda se comunicó con Florida Fish and Wildlife Conservation.

La cazadora de caimanes del estado, Tracy Hansen, dijo que era uno de los cocodrilos más grandes que había visto en su vida y estimó que podría tener alrededor de 70 años.

Punta Gorda, Florida (Charlotte Sun) – Rare 70 year old crocodile found living in Punta Gorda. The American crocodile found Saturday is about 10-15 feet long, according to police report. To see a croc in Punta Gorda is a rare occurrence. https://t.co/sNgjdZOMLi @CharlotteSunFla pic.twitter.com/7koWRgPMml

