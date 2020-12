La cara de Cristiano Ronaldo, como si le hubieran robado el The Best

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El polaco Robert Lewandowski, delantero del Bayern Múnich, fue galardonado con el premio The Best de la FIFA al mejor jugador del año con absoluta claridad, sin embargo la cara de Cristiano Ronaldo que estaba en la terna fue como si le hubieran robado el reconocimiento.

Según los datos facilitados por la FIFA, Lewandowski fue el que más puntos recibió de entrenadores, capitanes, periodistas y aficionados para un total de 52 puntos, por los 38 del portugués Cristiano Ronaldo y los 25 del argentino Leo Messi.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino dijo “voy a anunciar quién es el ganador y para no sorprenderlo estoy aquí con el trofeo, que es algo pesado, y veremos si él está aquí también. El ganador es Robert Lewandowski”. Al unísono las pantallas mostraron a un CR7 con rostro de pocos amigos, probablemente sabiendo que no sería su año.

El gesto de Cristiano Ronaldo con los brazos cruzados no ha pasado desapercibido pero no es nuevo ya que siempre que ha visto cómo el premio se lo llevaban otros, ha mostrado un rostro de decepción, algo que no puede evitar dado su alto gen competitivo.

Cristiano Ronaldo did NOT look happy at tonight's #TheBest awards 🤣 pic.twitter.com/a6ngt1YxB0 — Goal (@goal) December 17, 2020

Hey CristiLIEBERS… ¿Ese es su ídolo? 🤔 La reacción de Cristiano Ronaldo cuando Lewandowski ganó el Premio The Best. 😳😳 pic.twitter.com/yCwkCeC3Pl — Portal Fútbol (@PortalFutboI) December 17, 2020