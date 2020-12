No regalan ni un gramo: “Canelo” Álvarez y Callum Smith pasan la prueba de la báscula al límite del peso

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

“Canelo” Álvarez y Callum Smith cumplieron este viernes en la báscula, registrando el peso necesario para superarla y contender por los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Asociación (AMB), que ostenta el británico.

Ambos pugilistas registraron 168 libras, el peso límite en la categoría, lo cual demuestra su profesionalismo y que no están dispuestos a regalar ni un gramo al rival, aunque como sabemos, es posible que recuperen peso en las próximas horas, algo que a “Canelo” no le quita el sueño.

“No me enfoco en ver cuánto va a recuperar (Smith) ni en cuánto recuperaré yo. Como lo que necesito comer y no me importa cuántas libras suba, me importa sentirme bien físicamente”, expresó el pelirrojo en entrevista para TV Azteca luego del pesaje.

Sobre lo que hará entre hoy y mañana, Álvarez reveló que seguirá trabajando para conseguir el triunfo, aunque fuera del gimnasio: “Comer bien, recuperarme, descansar, enfocarme y repasar todo lo que hice en el gimnasio”, contó.

De esta manera, todo quedó listo para la función del sábado 19 de diciembre en el Alamodome de Texas, donde estarán presentes 12,000 aficionados,