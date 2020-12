Pedro Pascal: “He tenido que aprender a ser cool, porque no lo soy”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En 2017 “Wonder Woman” sacudió las taquillas al recaudar $822 millones de dólares en todo el mundo. Pero su impacto fue aún mayor al ser el primer blockbuster de superhéroe de cómic con una mujer protagonista. Luego llegarían “Captain Marvel”, “Ant-Man and the Wasp”, “Birds of Prey”, “Black Widow”… pero fue la Mujer Maravilla de Gal Gadot quien abrió el camino.

“Wonder Woman 1984” también está haciendo historia. Pero por otros motivos. A mediados de noviembre Warner Brothers anunció que el film, cuyo lanzamiento se había pospuesto por la pandemia del coronavirus, se estrenaría el día de Navidad simultáneamente en salas y en HBO Max, saltándose la tradicional ventana de exclusividad que se da a los cines. La noticia fue un adelanto del anuncio que sacudió la industria del Hollywood la semana pasada, cuando Warner Media confirmó que todas sus grandes películas de 2021 también se estrenarían directamente en su plataforma de streaming.

Una de las primeras estrellas nacidas en las plataformas fue Pedro Pascal, que se dio a conocer para el gran público con sus participaciones en “Games of Thrones” (HBO) y “Narcos” (Netflix). Ahora su personaje de “The Mandalorian” brilla en Disney+ y Wonder Woman 1984, en la que interpreta al villano Max Lord, es la gran apuesta del año para HBO Max. Hablamos con el actor chileno-americano, que nos atendió desde Suiza, donde está pasando unos días con familiares después de haber estado rodando en Hungría.

Pregunta: ¿Cómo has pasado este año tan extraño?

Pedro Pascal: Estaba en Los Ángeles en marzo y ahí me quedé hasta septiembre. Estuve viviendo solo y de poco fui juntándome de forma totalmente segura con amigos que estaban haciendo lo mismo. Establecimos unas reglas entre nosotros para cuidarnos y estar juntos en la manera en que podíamos.

P.: Por fin se estrena Wonder Woman 1984. Aquí eres el villano, cuando normalmente eres el héroe…

P.P.: El productor Charles Roven y la directora Patty Jenkins me contactaron y no sé cómo, ¡no sé cómo!, se les ocurrió ofrecerme este papel. Patty tiene un ojo que yo no me imaginaba. Yo sabía que me iba a encantar un rol tan diferente a lo que he hecho. Hay que hacer mucho más esfuerzo y tomar riesgos grandes en cuanto a la actuación y la emoción. Vengo del teatro. He tenido que aprender a ser “cool”, porque no lo soy. Así que tener la oportunidad de quitarme todo eso y ser más como yo, desesperado…

P.: ¿Crees que compartes esa desesperación con tu personaje?

P.P.: Creo que esa desesperación está en todos nosotros. Todos tenemos esa oscuridad. Lo que hace el personaje no es como yo, pero sí expone más sus emociones, en eso sí es más como yo.

P.: Obviamente la película transcurre en 1984. Los años 80 son un personaje más con la moda, peinados, trajes, hasta los comerciales y la presencia constante de la televisión en aquellos años en que tú eras un niño…

P.P.: Patty Jenkins es una artista. Ha creado una nostalgia en diferentes niveles. Ir al cine y ver esta película es una experiencia similar a ver algo que se estrenó en 1984. Juega con la nostalgia de nuestra generación, cuando íbamos a ver “Ghostsbusters”, “Indiana Jones”… Busca tocar nuestros corazones y nuestra imaginación a través de la historia del cine de esta época. También busca mostrar lo peligroso del exceso de aquellos años, en los que pensábamos que estábamos viviendo en un mundo perfecto en el que se podía ganar más y más y más.

P.: La primera película de Wonder Woman en 2017 marcó un hito por tener un personaje femenino central en una gran producción de superhéroes. Y además dirigida por una mujer. ¿Qué tan importante es para ti estar participando en este proyecto?

P.P.: Todo lo que ha hecho Patty, empezando con “Monster” (2003), luego su trabajo en televisión y la primera película de Wonder Woman, muestra para mí que es alguien que ama el cine, ama a los actores y ama contar historias. Es importante, vital, tenerla en las películas de Wonder Woman, pero ella podría entrarle a cualquier género, a cualquier historia, y sacarle jugo.

P.: Ahora estás muy demandado. Estás haciendo muchos proyectos, muy diferentes. ¿Cómo haces para seleccionar tus trabajos?

P.P.: Más que nada me fijo en la gente que son parte del proyecto. Busco más una experiencia que un rol o una historia específica. Así que nunca tengo muy claro qué es lo que viene o lo que estoy buscando específicamente. Veo más quién puede ser parte del próximo proyecto para profundizar en buenas experiencias. El trabajo ha sido muy dominante en mi vida adulta, así que ahora busco lo que me pueda aportar en lo personal de una manera positiva.

P.: A ver si te llama Almodóvar, que me habías dicho que quieres trabajar con él…

P.P.: Llámalo tú. Y dile, por favor. Que él tiene mi número.