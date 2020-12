“Canelo” Álvarez le da una paliza a Callum Smith y cada vez luce más invencible

Saúl “Canelo” Álvarez quiere ganar todos los campeonatos de peso supermediano. El primer paso lo dio la noche del sábado en San Antonio al darle una paliza al británico de más de 1.90 metros de estatura Callum Smith.

El pelirrojo no pudo ser el primer peleador en enviar a Smith a la lona, pero le quitó lo invicto y el cetro de la AMB con una actuación muy convincente. Los jueces anotaron la pelea 119-109, 119-109 y 117-111.

“Vamos a seguir haciendo historia, esta es la era de Canelo”, dijo Álvarez (54-1-2) en el ring. Luego dijo que si la gente quiere ver otro pleito contra Gennady Golovkin “está bien”.

Eso sonó a que Álvarez está considerando una tercera batalla contra “GGG”, quien ganó el viernes en Florida.

La gran diferencia de estatura fue lo primero que destacó al comenzar la pelea, en un primer round en el que Smith soltó algunos uppercuts, aunque Álvarez conectó un poco más, incluyendo un recto al cuerpo, como se anticipaba debido a la estatura del británico.

“Canelo” trató de acosar a su rival contra las cuerdas en el segundo asalto tras meter un buen jab al rostro, pero Smith (27-1) respondió con golpes rápidos.

El jab del tapatío empezó a funcionar en el tercer round, en el que le cortó completamente el ring al gigante de Liverpool. El cuarto round inclinó la pelea definitivamente del lado de “Canelo”, cuando metió cuatro buenas derechas a la cabeza, aprovechando que Smith estaba preocupado por el jab, algo que su entrenador Eddy Reynoso le había pedido en la pausa.

El repertorio del pelirrojo, quien también obtuvo el cinturón del CMB que estaba vacante, siguió siendo desplegado en el quinto round, cuando empezó a conectar algunos ganchos de izquierda para frenar el ímpetu mostrado por Smith, quien no fallaba muchos golpes ante el movimiento de cabeza del mexicano.

El dominio de Álvarez a la altura del round 6 hizo que en las apuestas en vivo los momios del mexicano se encarecieran a -2000, lo que significa que los apostadores en ese momento tendrían que arriesgar $20 para ganar $1. Smith se defendió mejor en ese asalto.

Smith mejoró en el séptimo round, y de todos modos se llevó un fuerte gancho al hígado que lo hizo doblarse un poco y más tarde uppercut contundente. Pero en el octavo, el británico conectó más para posiblemente su mejor asalto de la noche.

El buen momento del campeón supermediano fue apagado al iniciar el noveno con un volado de derecha de Álvarez. El rostro del inglés se ensangrentó y más adelante “Canelo” lo lastimó contra las cuerdas tras una potente derecha. El nocaut parecía cerca.

