Nace el “Rocky” mexicano de peso completo, pero acaba noqueado abajo del ring

En una de las peleas de la cartelera de “Canelo” Álvarez vs. Callum Smith, el peleador mexicano Julián Fernández subió al ring en contra del exolímpico cubano Frank Sánchez en pelea de peso completo a 10 rounds.

Fernández, de 27 años y originario de Tijuana, llegó como víctima segura ante un hombre más fuerte, grande y experimentado a sus 30 años de edad.

El cubano avecindado en Miami, quien ha sido sparring de “Canelo”, dominó claramente, sobre todo los primeros dos asaltos y el nocaut era inminente porque los ganchos a la cabeza y los cañonazos al cuerpo estaban entrando a plenitud.

Pero a pesar de lo que era un dominio total sobre Fernández, su entrenador lo alentaba en la esquina como si hubiera estado mirando otra pelea.

“Ya le aguantaste los mejores golpes que tiene él, ya está desesperado… Me está gustando esta pelea”, le decía Alejandro García antes del cuarto round mientras el púgil lo miraba incrédulo.

Fernández, hijo de un expeleador de artes marciales mixtas, se las ingenió para sobrevivir algunos rounds más, incluso aguantando algunos golpes de conejo a la parte trasera de la cabeza que no fueron sancionados.

En los segundos finales del quinto round, el peleador fronterizo fue sacudido y entonces se engalló, parándose enfrente al cubano, bajando la guardia y empezando a retarlo a pegarle más fuerte en la cabeza, en un gesto de coraje tipo “Rocky” que le mereció aplausos del público en el Alamodome de San Antonio.

Pero el “Rocky” mexicano, quien había sacado fuerzas de flaqueza, finalmente encontró su final a la mitad del round 7 cuando Sánchez lo conectó con una violenta derecha cruzada a la quijada, seguida por otra derecha que lo mandó por encima de la primera cuerda del ring, cayendo sobre la escalera.

"That's a bold strategy Cotton, let's see if it works out for him." pic.twitter.com/YSSZkrp9gC

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 20, 2020