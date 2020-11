Boxeador peleó con la quijada rota y rescató el empate, pero una foto muestra el espeluznante daño

Una batalla salvaje entre dos verdaderos guerreros y una lesión que causa escalofríos fue el saldo de la pelea que sostuvieron este jueves el californiano Juan José Barajas y el mexicano Gabriel “Drago” López en un ring instalado junto al mar de San Carlos, en el estado mexicano de Sonora.

“Just Business” Barajas, originario de Victorville -en las afueras de Los Ángeles- sufrió una fractura de quijada en la primera parte del combate, pero no se rindió, en parte porque no quería perder su invicto de 11-0 como profesional.

Barajas, de 24 años, y López, de 25, se dieron con todo como se puede apreciar en un video publicado en la página de Facebook de la promotora De la O Promotions Box.

López, originario de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, llegó al pleito con una marca de 10-4. Según la promoción, estaba en juego el campeonato latino del CMB en peso supermediano.

La valentía de Barajas fue recompensada cuando al final de los 10 asaltos los jueces anotaron la pelea como empate. Pero una vez salvado el invicto, el peleador que fue firmado por el legendario Roy Jones Jr., tuvo que encarar el recuento de los daños.

Una foto publicada en Twitter muestra un espeluznante aspecto de la curación dentro de la boca.

