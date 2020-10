VIDEOS: El labio volador por el golpazo de Jaime Munguía y otros nocauts impactantes de 2020

Una imagen de impacto surgió la noche del viernes en el ring instalado dentro de un casino de Indio, California, en el que el invicto peleador mexicano Jaime Munguía noqueó a Tureano Johnson, de Bahamas, en un combate de peso mediano que fue transmitido por DAZN.

La pelea estaba cerrada a pesar de los 12 años de diferencia entre Munguía, de 24 años y que es excampeón mundial superwelter, y Johnson, de 36. Pero en la parte final del sexto round, el tijuanense conectó su enésimo uppercut de la velada para provocarle una grotesca lesión en el labio superior a su oponente.

El video en cámara lenta muestra un pedazo de labio volando por un costado del bahameño tras el violento golpe de abajo a arriba.

This @jaimemunguia15 uppercut led to the cut that awarded him the KO. pic.twitter.com/Ccczz7P2Ru

