VIDEO: Ocho visitas a la lona y el nocaut del año en dramática victoria de José Zepeda

Las peleas más espectaculares de boxeo muchas veces se producen cuando nadie las espera. Ese fue el caso la noche del sábado en Las Vegas al enfrentarse el mexicoamericano José Zepeda y el bielorruso Ivan Baranchyk, quienes se combinaron para ocho visitas a la lona en menos de cinco rounds que duró su pleito programado a 10 asaltos en peso superligero.

Cada peleador se anotó cuatro derribes en un combate de locura que se volvía más impredecible con cada minuto que pasaba: en un momento parecía que el europeo era demasiado fuerte para el californiano y enseguida era todo lo contrario.

Este clásico instantáneo de boxeo presentado por Top Rank se definió casi al final del quinto asalto con una imagen dramática cuando Zepeda conectó de izquierda directo a la quijada de su rival y éste se derrumbó de manera espeluznante.

Arguably the craziest thing you will see in 2020.

El zurdo Zepeda, de 31 años de edad, mejoró su récord a 33-2 (26 KOs), mientras que Baranchyk, de 27 años, cayó a 20-3.

A continuación, las ocho caídas de esta batalla que ya es candidata a la pelea del año.

Allow us to present: 48 Seconds of Insanity

All 8 knockdowns from the 4+ rounds of the all-time classic that was #ZepedaBaranchyk on ESPN+ 🤯⤵️ pic.twitter.com/yH1JI0g6ih

— Top Rank Boxing (@trboxing) October 4, 2020