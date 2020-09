VIDEO: Jermell Charlo noquea al dominicano Rosario con un jab al cuerpo… sí, un jab

La noche de los gemelos Charlo en un casino de Connecticut se completó a la perfección de una manera no convencional: con un jab al cuerpo para noquear.

Unas horas después de que su hermano Jermall Charlo defendió su campeonato de peso mediano, Jermell se impuso de manera contundente contra el dominicano Jeison Rosario para unificar a su favor tres versiones del título mundial de peso superwelter.

Lo notable de la pelea final de una cartelera llena de peleas de campeonato fue el desenlace, cuando Charlo (34-1, 18 KOs) acabó a Rosario (20-2-1) con un jab al cuerpo en el octavo asalto.

WOW @TwinCharlo delivers a brutal jab to the body and drops Rosario!

Jermell Charlo is now a unified champion at 154-lbs via KO 💥 #CharloDoubleheader pic.twitter.com/dDmFJdo6JH

— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) September 27, 2020