Jermall Charlo da gran exhibición y crece el clamor por verlo en contra de Canelo Álvarez

Con otra de sus sólidas exhibiciones, Jermall Charlo superó al ucraniano Sergiy Derevyanchenko la noche del sábado para una defensa más de su corona de peso mediano y confirmase como un legítimo monarca que podría ser un buen rival de Saúl “Canelo” Álvarez.

Charlo, de 30 años de edad, se impuso por decisión unánime con boletas de 116-112, 117-111 y 118-110 para mejorar a un récord de 31-0 (22 KOs). Fue su tercera defensa del cinturón regular del Consejo Mundial de Boxeo.

