Julio César Chávez Jr. pierde en pelea sucia con Mario Cázares y se va del ring sin darle la mano

Nueve meses después de haber renunciado a seguir en un duro combate contra Daniel Jacobs, Julio César Chávez Jr. tuvo un nuevo final accidentado y desafortunado para él en el ring.

Chávez Jr. perdió la noche del viernes en Tijuana en peso semicompleto frente a su compatriota Mario Cázares en una pelea muy sucia de parte de ambos lados que fue detenida a los 41 segundos del sexto round debido a un peligroso corte sobre el párpado izquierdo de Chávez.

El médico de ring decidió que no era buena idea seguir y los tres jueces anotaron en favor de Cázares (57-56, 59-54, 57-56) en un fallo unánime de decisión técnica a pesar de que el púgil de 30 años de edad había sido sancionado con un punto en el segundo round por tirar un cabezazo.

Mario Cazares upsets Julio Cesar Chavez Jr, stealing all the thunder from an entertaining #ChavezTravieso3 exhibition#ChavezCazares recap and results: https://t.co/Y5rFYNVDjc pic.twitter.com/syZkJE6UxN

— Bad Left Hook (@badlefthook) September 26, 2020