“Es nuestro Super Bowl”: Los gemelos Charlo protagonizarán la que pinta para ser la mejor función de boxeo del año

Para Jermell y Jermall, la cartelera del próximo sábado es crucial en sus carreras.

Este sábado se llevara a cabo la función de boxeo más atractiva desde que volvió el deporte tras la pandemia y, quizá, de todo el 2020, ya que subirán al ring los gemelos Jermell y Jermall Charlo, quienes defenderán sus respectivos títulos mundiales ante los rivales más peligrosos de sus carreras: Jeison Rosario y Sergiy Derevyanchenko, respectivamente.

Para ambos pugilistas esta cartelera representa el Súper Tazón del deporte de los puños y los guantes, ya que será una vitrina enorme para los 4 protagonistas de las peleas estelares.

“Este es nuestro Super Bowl. Este es nuestro campeonato nacional. Es hora de que vayamos a buscar nuestros cinturones”, dijo en conferencia Jermell, el dueño del cinturón CMB del peso súper welter.

Two brothers. Two champions. Same DNA. Same goal.#CharloDoubleheader 9.26: Two events. One PPV. One night. pic.twitter.com/ivBvROUo6J — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) September 14, 2020

“Se trata de mi legado y mi carrera. Quiero que todos vean de lo que estoy hecho. Rosario es un peleador duro con muchos buenos atributos. Viene a pelear. Tengo confianza en mis habilidades y voy a sacar algunos trucos nuevos de mi sombrero”, agregó, sabiendo que la misión no será sencilla, ya que enfrente tendrá a un auténtico guerrero dominicano, quien declaró que no permitirá que su rival se lleve sus títulos FIB y AMB.

“Soy un guerrero y voy a encontrar la manera de ganar. Eso es lo único que tengo en mente. No siento ninguna presión, es una obligación, no solo para mi familia, sino para toda América Latina, ganar estos títulos. No hay espacio en mi mente para la posibilidad de no ganar. Eso va a quedar claro el sábado por la noche”, respondió Rosario.

Jeison Rosario: 'For Jermell Charlo I'm going to be even stronger than I was against Julian Williams' https://t.co/UiX4DcV9AD pic.twitter.com/SB59aMmjTE — Boxing News (@BoxingNewsED) September 24, 2020

En la pelea que antecederá a la estelar, Jermall Charlo expondrá su título CMB del peso mediano contra el ucraniano Sergiy Derevyanchenko y opinó de forma similar que su gemelo.

“Esto es como el Super Bowl para nosotros. Al final del día, siempre estamos listos para pelear. Estoy concentrado. Sergiy puede decir lo que quiera decir sobre mí, pero la pelea será el sábado. Ha habido 30 peleadores que han tratado de vencerme, y los 30 fallaron”, dijo el estadounidense en respuesta a la confianza que tiene el ucraniano de salir con la victoria.

“El color verde del cinturón del CMB me queda bien. Quiero ese cinturón verde. Cuando gane, se abrirán aún más oportunidades. Podré unificarme y llevar mi carrera al siguiente nivel“, expresó Sergiy Derevyanchenko.

"Jermall Charlo has never faced anyone like me" https://t.co/S2uGCiPu0s pic.twitter.com/TA4OmVixzH — Boxing News (@BoxingNewsED) September 23, 2020

La función se podrá ver en territorio estadounidense a través de Showtime, mientras que en Latinoamérica la transmisión correrá a cargo de ESPN Knockout.