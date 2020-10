Jaime Munguía gana por grotesca cortada en el labio de un aguerrido Tureano Johnson

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Un violento golpe en forma de uppercut conectado por Jaime Munguía resolvió su pelea de este viernes en contra de Tureano Johnson, de Bahamas, en Indio, California.

El labio superior de Johnson se abrió de manera espeluznante tras el golpe en la recta final del sexto asalto. El round concluyó tras una revisión médica, pero el veterano de 36 años de edad no pudo continuar y se decretó el nocaut.

This @jaimemunguia15 uppercut led to the cut that awarded him the KO. pic.twitter.com/Ccczz7P2Ru — DAZN Boxing (@DAZNBoxing__) October 31, 2020

Si la cortada hubiese sido por un cabezazo, Munguía podría haber estado en problemas porque su retador estaba haciendo una pelea efectiva con mucha presión aprovechando facilidades defensivas del tijuanense de 24 años.

De todos modos, las estadísticas proporcionadas por DAZN indicaron que Munguía dominó con 158 golpes por 111 de Johnson. Lo visto durante la pelea dio una impresión un poco distinta.

Munguía, ahora con 36-0 y 29 KOs, realizó su segunda pelea en peso mediano tras haber reinado en superwelter.

Pero empezó muy lento y su oponente se le fue encima, conectándolo repetidamente de derecha en la región de la oreja izquierda del mexicano, que estaba dando muchas libertades en el cuerpo a cuerpo.

En el segundo round, Munguía logró meter sus primeros golpes de uppercut y terminó soltando combinaciones de golpes para emparejar. Munguía empezó a circular por el ring y logró conectar extendiendo los brazos ante un rival 12 años mayor, pero Johnson mantuvo la presión.

Munguía, inactivo por 293 días por la pandemia, empezó a cuidarse la región de la oreja izquierda hasta el quinto asalto, algo que su entrenador Erik “Terrible” Morales le pedía enfáticamente. Pero el peleador mexicano no lo estaba llevando a cabo y Johnson siguió conectando peligrosamente.

This fight is stopped after 6 rounds due to a cut on Tuerano Johnson's lip.#MunguiaJohnson pic.twitter.com/wHu6SIIJnn — DAZN Boxing (@DAZNBoxing__) October 31, 2020

Sin embargo, el caribeño nunca pudo con el uppercut de Munguía, y uno de ellos con la mano derecha hizo volar lo que pareció ser un pequeño pedazo de labio. Munguía cerró fuerte el round sabiendo que la pelea no duraría mucho más.

Las repeticiones mostraron que la horrenda cortada ocurrió cuando Munguía conectó el uppercut y no por un golpe de cabeza o codo.

Munguía brincó a los pesos medianos apenas en enero con un triunfo sobre el veterano irlandés Gary O’Sullivan por nocaut en San Antonio. Antes de eso, el tijuanense había defendido cinco veces la corona de peso superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Los oponentes más notables de Munguía, quien es entrenado por el legendario Erik “Terrible” Morales, han sido el estadounidense Sadam Ali, el británico Liam Smith, el japonés Takeshi Inoue y el ghanés Patrick Allotey.

Johnson, con una inactividad dde 469 días, fue otro rival de 36 años de edad para Munguía.

El peleador que representó a las Bahamas en los Juegos Olímpicos de 2008, queda con marca de 21-3-1 (15 KOs). Ha ganado algunos campeonatos de menor envergadura como el título mediano plata del Consejo Mundial de Boxeo y el cetro mediano del organismo regional de la NAFB. Tal vez su oponente más notable, el ucraniano Sergiy Derevyanchenko, lo venció por nocaut en 2017.