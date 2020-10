VIDEO: el boxeador mexicano “Vaquero” Navarrete brilló en Las Vegas para sumar otro título mundial

Emanuel “El Vaquero” Navarrete, uno de los buenos peleadores que tiene México en la actualidad, agregó un título mundial a su palmarés al derrotar el viernes a Rubén Villa en Las Vegas.

El peleador de 25 años de edad se vio fuerte, enviando a su oponente a la lona en dos ocasiones como se observa en el video para llevarse una decisión unánime con boletas de 114-112, 114-112 y 115-111.

Another look at El Vaquero's work tonight in the Bubble to earn the vacant WBO Featherweight strap, putting a new division on notice in the process. 🤠🇲🇽 #NavarreteVilla pic.twitter.com/AeBm7XfMWr

Navarrete, originario del Estado de México, tiene una racha invicta de 27 combates y su récord es de 32-1 (28 KOs). Antes había sido monarca mundial supergallo.

El californiano Villa enseñó buen boxeo, pero no pudo con el poderío de su oponente y perdió lo invicto (18-1).

You don't need to speak Spanish to pick up on the newly crowned WBO Featherweight champ saying that he wants to immediately seek a unification throwdown with IBF champ @J_Warrington … 👀👀#AndNew | #NavarreteVilla pic.twitter.com/6nuMxjKmr3

— Top Rank Boxing (@trboxing) October 10, 2020