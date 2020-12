Esta noche la Estrella de Belén iluminará el cielo y se podrá ver desde California

La noche de este lunes 21 de diciembre de 2020 será única e inolvidable astronómicamente hablando gracias a un fenómeno planetario que no se ha visto en los últimos 800 años: la alineación casi exacta en el cielo de Jupiter y Saturno creando un enorme estrella brillante en medio de la noche, la “Estrella de Belén”.

El acercamiento de ambos planetas sería el más cercano entre ambos en 400 años, y de acuerdo a los especialistas de la NASA, a pesar de que ambos planetas se cruzan cada aproximadamente cada 20 años, estos lo hacen con una distancia que hace que se vean separados en el cielo y no como una sola estrella brillante, como se podrá apreciar este lunes.

TONIGHT ✨ Look up to witness an end-of-year treat! This evening, Jupiter and Saturn will appear a tenth of a degree apart — an astronomical event known as a “Great Conjunction.”

Want to learn when & where to look up? Watch this #NASAScience Live episode: https://t.co/AhKTJZvd8O pic.twitter.com/teVo544WuE

— NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) December 21, 2020