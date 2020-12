“El cheque de estímulo económico de $600 es un insulto”, opinan angelinos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El cheque de $600 que se planea dar a la mayoría de los adultos en Estados Unidos como parte del segundo plan de rescate económico por $900 mil millones para reducir el impacto económico de la pandemia de COVID-19, es considerado como un “insulto” y una “bofetada” por los angelinos.

“Es una bofetada ese estímulo por $600 comparado con las contribuciones que hacen los estadounidenses, y cuando la situación económica está peor que en abril cuando dieron $1,200”, dijo sin pensarlo dos veces Guadalupe Gómez, líder de la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California.

Enfatizó que esa cantidad no alcanza ni para pagar la renta de un cuarto que anda entre los $700 y $800. “Es lamentable. No toman en cuenta el sufrimiento de la gente. Ese estímulo debió darse hace meses y por una mayor cantidad. Ojalá que corrijan eso tan pronto comience la próxima administración de Biden”.

El acuerdo para el paquete de estímulo económico fue aprobado el fin de semana por el Congreso, después de 8 meses de estancamiento en las negociaciones.

El congresista Lou Correa, dijo que ellos lucharon por más dinero, pero se toparon con oposición en el Senado, cuyos miembros alegaron que el país tiene grandes déficits y no se podía dar más. “Esto es consecuencia de que los republicanos cortaron impuestos hace tres años, y si se tratara de poner recursos para ir a una guerra, gastarían lo que fuera. No entienden que necesitamos ganarle la guerra al COVID, y que la gente logre esta batalla”.

Simplemente, recordó que cuando el presidente Trump adquirió el virus, se gastaron millones de dólares para curarlo.

El congresista insistió en que los demócratas querían el triple, pero los $600 fue la única cantidad aceptada por el Senado.

Al menos, dijo, tuvieron una pequeña victoria al lograr que esta vez el estímulo se diera a las parejas con estatus migratorio mixto. “No es mucho lo que hemos logrado, pero vamos a tener un presidente demócrata en enero, y va a ser más fácil trabajar con él. Me siento contento porque voté contra la propuesta del presidente Trump de destinar más presupuesto para seguir con la construcción del muro fronterizo”.

El líder comunitario Carlos Marroquín dijo que el cheque de $600 no es nada comparado con la gravedad que viven los inquilinos ante la situación económica creada por la pandemia. “A mucha gente les han cortado las horas de trabajo, y la moratoria en el pago de las rentas les piden pagar el 25% del alquiler. Los inquilinos no han tenido un respiro desde que se desató el coronavirus”.

Así que los $600, observó, es algo simbólico. “No es un alivio. Es una curita nada más”.

Hizo ver que un reflejo de la crisis es el crecimiento de los bancos de comida, y la mucha gente que se está yendo del estado.

“En lugar de $600 debieron ser $1,200 y de manera permanente, mes por mes, mientras la pandemia sigue”.

Marroquín lamenta que nadie tome responsabilidad. “Los demócratas toman las miserias que les dan. Sabemos que estamos en una emergencia, pero podrían haber esperado un mes para negociar con la administración de Biden un estímulo más grande que verdaderamente favorezca a las familias. Si ya esperamos tanto, un mes no era nada. Y vamos a ver si el nuevo presidente cumple sus promesas. Personalmente no lo creo”.

La líder comunitaria Martha Ugarte lamentó que el nuevo cheque de estímulo para lidiar con el impacto de COVID-19, sea de $600. “Esperábamos al menos otros $1,200 porque hay mucha gente que no tiene trabajo y ya son muchos meses desde que dieron el primero”.

y agrega que la gente no está a gusto. “Hay enojo; y todo está subiendo mucho de precio”.

La supervisora Hilda Solís dijo que aunque aprecia que se ponga dinero en los bolsillos de los residentes, el cheque de $600 no es suficiente. “Una vez más, este beneficio federal no está disponible para las personas indocumentadas, algunas de ellas tienen las mayores necesidades; y que de no ser por su estatus serían elegibles”.

La novedad en este segundo paquete es que como dijo el congresista Correa, se incluyen cheques de estímulo para los ciudadanos estadounidenses casados con cónyuges indocumentados, quienes fueron dejados por fuera en el primer plan de rescate económico.

“Aunque este acuerdo es un paso en la dirección correcta, no está ni cerca de atender la profunda necesidad de los estadounidenses a lo largo del país, especialmente la de los miembros de las comunidades marginadas que han llevado la carga de esta crisis”, dijo Nicole Melaku, directora de la National Partnership for New Americans (NPNA).

Hizo un llamado a la administración Biden-Harris para que se comprometan con un paquete de recuperación de COVID-19 más amplio e inclusivo que proporcione el tan necesario alivio esperado por los estadounidenses, sin importar el estatus migratorio.

“Aún más, urgimos a la administración entrante que ponga fin a la designación de fondos que el Departamento de Seguridad de la Nación (DHS) usa para deportar, detener y separar familias”.