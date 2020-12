Asesinan a un mujer mientras estaba de compras en una tienda Kohl’s en Whittier

La tarde noche de compras de una mujer de Los Ángeles terminó fatal cuando fue asesinada dentro de una sucursal de las tiendas departamentales Kohl’s en la ciudad de Whittier.

De acuerdo con la Policía, el mortal incidente ocurrió cerca de las 5:30 de la tarde en el establecimiento ubicado en la cuadra 15,000 de Whitwood Lane de Whittier. Aparentemente la mujer habría estado discutiendo con un hombre cerca del área de las cajas registradoras cuando el sujeto sacó un arma y le disparó, matándola en el acto.

#BREAKING – Whittier PD tells @FOXLA that a shooting took place inside of the Kohls off of Whittwood in Whittier around 5:30pm tonight. There is 1 female victim down, no other victims & suspect is believed to have fled. Please avoid the area. pic.twitter.com/N8ycAA7add

