Paciente internado por COVID-19 en California atacó o otro con un tanque de oxígeno y lo mató

Este miércoles las autoridades del Departamento del Sheriff de Los Ángeles (LASD) informaron del asesinato de un hombre de 82 años que estaba internado en el hospital Antelope Valley Hospital en Lancaster junto a otros enfermos por COVID-19.

De acuerdo con el LASD, Jesse Martínez de 37 años, quien también estaba internado en el mismo hospital por estar infectado de coronavirus, atacó a un hombre de 82 años golpeándolo con un tanque de oxígeno en la cabeza, causándole la muerte.

La Policía informó que Martínez, quien se encuentra actualmente arrestado, experimentó un ataque de irá cuando el hombre de 82 años empezó a rezar dentro de la habitación que compartían, por lo que lo golpeó repetidamente con un cilindro metálico en la cabeza la mañana del 17 de diciembre.

A man was in custody Wednesday following his arrest for allegedly killing a fellow patient with an oxygen tank at Antelope Valley Hospital in Lancaster, where both men were being treated for COVID-19, authorities said. https://t.co/S8Q48Pvm8k

— NBC Los Angeles (@NBCLA) December 23, 2020