Por no querer usar mascarilla un hombre le rompe un vaso de vidrio en la cabeza a un empleado en bar de Texas

TEXAS – Un empleado de un bar en Houston requirió diez puntadas en su cabeza luego de que fue golpeado con un vaso de vidrio por un cliente que se negaba a usar una mascarilla en el establecimiento.

El trabajador Josh Vaughan estaba instalado en la entrada del Grand Prize Bar ubicado en la calle Banks en el Distrito de los Museos de Houston este lunes.

El empleado y el resto del equipo de restaurante le dijeron a la Policía de Houston que un cliente se negaba a seguir los protocolos establecidos en el lugar para tratar de evitar la propagación del COVID-19.

“Just a jerk.” A bar employee needed 10 stitches after he says a customer broke a glass over his head because he asked him to wear a mask. Grand Prize Bar on Banks has good surveillance video. Houston police say they have a name of a possible suspect. #abc13 pic.twitter.com/uHj65XOhcN

— Jessica Willey (@ImJessicaWilley) December 23, 2020